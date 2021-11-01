Минск, 1 ноября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Активно противодействующее свободе слова и свободной журналистике министерство информации Белоруссии получило новую коллегию. Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко 27 октября подписал соответствующий указ №613, сообщает Национальный правовой интернет-портал республики.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

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Совмин Белоруссии новым постановлением внёс изменения в свои предыдущие постановления, в том числе №491 от 30 августа 2021 года «О составе коллегии и изменении постановления совета министров Республики Беларусь». Пункт первый документа теперь изложен в следующей редакции: «Утвердить коллегию Министерства информации в количестве 11 человек в составе В.Б.Перцова (председатель), И.И.Бузовского, В.Ф.Гигина, Д.А.Жука, А.М.Кунцевича, А.С.Лукьянова, М.С.Маркова, В.Н.Мелешко, Т.С.Саковской, Т.В.Филимоновой, И.М.Эйсмонта».

Владимир Перцов возглавляет министерство информации. Все остальные перечисленные являются чиновниками «идеологической вертикали», штатными и внештатными сотрудниками госагитпропа постсоветской республики.