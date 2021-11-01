Осло, 1 ноября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Норвегию попал в неловкую ситуацию на встрече со своей коллегой Анникен Хюитфельд, сообщает 1 ноября норвежское издание Aftenposten.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Во время обеда в Тромсе норвежский министр захотела продемонстрировать Лаврову семейную реликвию времен Второй мировой войны — шкатулку, которая принадлежала её деду, находившемуся в плену вместе с советскими солдатами.

«Во время войны он научился говорить по-русски, а в конце жизни читал стихи русских поэтов. Поэтому я хотела бы показать вам эту шкатулку, которая стоит в нашем доме», — сказала Хюитфельд.

Лавров, как сообщается, приняв жест коллеги за желание сделать подарок.

«Благодарю вас за этот бесценный сувенир. Он займет достойное место в музее нашего министерства», — сказал он.

В министерстве иностранных дел Норвегии сообщили, что недоразумение позднее было разрешено.