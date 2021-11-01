Ярославль, 1 ноября 2021, 18:54 — REGNUM Прокуратура Ярославской области передала в суд дело бывшего заместителя начальника главного управления МЧС России по Ярославской области Алексея Кучера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
Алексея Кучера, а также его заместителя обвиняются в получении взятки по предварительному сговору в особо крупном размере.
Всего же обвиняемые получили свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей. Дело расследовали сотрудники УФСБ России по Ярославской области.