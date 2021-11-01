Ярославль, 1 ноября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области передала в суд дело бывшего заместителя начальника главного управления МЧС России по Ярославской области Алексея Кучера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

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Алексея Кучера, а также его заместителя обвиняются в получении взятки по предварительному сговору в особо крупном размере.

«По версии следствия, обвиняемые в 2018—2020 гг. получили от разработчиков специальных технических условий по пожарной безопасности вновь построенных или переоборудованных зданий взятки в размере от 100 до 450 тысяч рублей за их согласование», — пояснили в прокуратуре.

Всего же обвиняемые получили свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей. Дело расследовали сотрудники УФСБ России по Ярославской области.