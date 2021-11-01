Минск, 1 ноября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 28 октября подписал указ об одобрении проекта межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов в качестве основы для проведения переговоров. Указ президента Белоруссии опубликовал Национальный правовой интернет-портал республики.

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Министерство энергетики Белоруссии в соответствии с документом получает полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения. Ему разрешено вносить изменения в соглашение «не имеющие принципиального характера», а также подписать подготовленный документа «при достижении договоренности в пределах одобренного проекта».

Напомним, ядерные материалы нужны Белоруссии для использования в атомной электростанции, которую строит «Росатом» в приграничной с Литвой Гродненской области. Финансирование проекта осуществляется за счёт специального кредита, выделенного правительством России.

БелАЭС является крупнейшим российско-белорусским проектом постсоветского периода. Часть выработанной на обеих энергоблоках энергии планировалось экспортировать в Евросоюз. Против этого категорически возражает политическое руководство Литвы, закрывшее Игналинскую АЭС в угоду Брюсселю и не сумевшее обзавестись новой АЭС. Тем временем соседняя Польша запланировала строительство своих атомных электростанций на севере страны.