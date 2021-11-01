Минск, 1 ноября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Интерактивная информационно-аналитическая система распространения официальной статистической информации представлена белорусским официальным статистическим ведомством — Национальным статистическим комитетом. Информация представлена в четырёх блоках: «Демографическая и социальная статистика», «Экономическая статистика», «Многоотраслевая статистика» и «Статистика внешней торговли».

Белоруссия

«Система содержит статистическую информацию в динамике за ряд лет по более чем 500 показателям, характеризующим экономическое, демографическое, социальное и экологическое положение в Республике Беларусь», — пояснили в Белстате.

Там также отметили, что представленная система позволяет самостоятельно формировать запрос и оперативно извлекать из базы данных нужную информацию, выбирать способ её представления (таблица, график, картограмма), получать официальную статистическую информацию из международных источников, а также сравнить показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Белоруссии с аналогичной информацией по другим государствам.