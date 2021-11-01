Красный Яр, Астраханская область, 1 ноября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. В Астраханской области 31 октября нашли тело пятилетней девочки, которая пропала днём ранее в селе Барановка Красноярского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Вода

О пропаже ребёнка стало известно 30 октября. Девочка была в гостях у родственников, вышла из частного дома и пропала без вести. Её тело нашли в реке Караульной, которая протекает в 100 метрах о дома. По предварительной версии, причина смерти — утопление.

Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Астраханской области проводит процессуальную проверку. По её и тогам будет принято процессуальное решение.