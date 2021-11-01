Тревизо, Италия, 1 ноября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В Италии скончался ресторатор Адо Кампеоль, создатель десерта тирамису. Об этом 1 ноября сообщает издание Esquire.

Nicubunu Тирамису

По данным издания, Кампеоль умер в возрасте 92 лет. «С кончиной Адо Кампеоля Тревизо теряет еще одну звезду в своей истории еды и вина… Улыбка на его лице никогда не пропадала», — прокомментировал смерть ресторатора губернатор области Венеция.

ИА REGNUM напоминает, что Адо Кампеоль являлся владельцем ресторан в Тревизо под названием Le Beccherie. В 2010 году он зарегистрировал патент на классический рецепт тирамису.