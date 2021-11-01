Нью-Йорк, США, , 18:52 — REGNUM В Нью-Йорке резко сократилось число невакцинированных сотрудников служб экстренного реагирования, поскольку государственное постановление о прививках вступило в силу с 1 ноября, сообщает Reuters.

Нью-Йорк Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уровень вакцинации городских служащих, включая полицейских и пожарных, вырос с 86% до 91% в конце прошлой недели, сообщил мэр города Билл де Блазио.

Ранее, 20 октября, де Блазио распорядился, чтобы 50 тыс. работников городских служб, включая сотрудников скорой помощи и санитарных служб, получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса до конца 29 октября.

Напомним, что государственные работники Нью-Йорка должны были получить хотя бы одну дозы вакцины до 1 ноября, в противном случае им не выплачивается зарплата.