Бишкек, 1 ноября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Экс-директор госкомиссии по делам религий Акин Токталиев подал в суд иск против президента Киргизии Садыра Жапарова и его бывшего пресс-секретаря Галины Байтерек, передаёт «24.kg» сегодня, 1 ноября.

President.kg Садыр Жапаров

Токтоналиев пояснил, что поводом для этого послужило то, что после его увольнения с поста руководителя государственной комиссии глава государства и пресс-секретарь, по его мнению, испортили ему репутацию, распространяя недостоверную информацию о нём и его деятельности.

Теперь бывший адвокат президента Киргизии требует от ответчиков публичных извинений и 100 млн сомов (более 83 млн рублей) в качестве компенсации морального ущерба.

В администрации главы государства происходящее пока никак не прокомментировали.

ИА REGNUM напоминает, что Акин Токталиев занимал пост главы госкомиссии по делам религий в течение трёх месяцев — в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года.

Отметим, что в августе 2017 года Токталиев выступил в роли адвоката экс-депутата Садыра Жапарова на суде по делу о взятии в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева.