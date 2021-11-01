Арзамас, Нижегородская область, , 18:43 — REGNUM Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сегодня, 1 ноября, вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам полиции за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших.

Владимир Колокольцев Kremlin.ru

Среди них оказался полицейский из города Арзамаса Дмитрий Курташкин, который 14 января 2021 года спас из горящего общежития 30 человек.

Участковый вызвал на место происшествия пожарных и скорую помощь, после чего проник в горящее здание, забравшись по трубе теплотрассы на второй этаж, и приступил к эвакуации людей — искал в задымленных коридорах и комнатах жильцов и направлял их на пожарную лестницу.

Мальчика и девочку, которые находились в общежитии без родителей, Курташкин вынес к лестнице.

На пятом этаже задымление было настолько сильным, что полицейскому пришлось действовать вслепую. Он шел на крики о помощи, искал пострадавших и помогал им выйти на балкон пожарного выхода.

Одна из эвакуированных женщин вспомнила, что в соседней комнате должны находиться две сестры, родителей которых не было дома. Участковый вернулся на пятый этаж, нашел детей и вывел их к выходу.

После прибытия пожарных и медиков полицейский совместно с работниками специализированных служб продолжил эвакуацию жильцов горящего общежития.