Арзамас, Нижегородская область, 1 ноября 2021, 18:43 — REGNUM Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сегодня, 1 ноября, вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам полиции за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших.
Среди них оказался полицейский из города Арзамаса Дмитрий Курташкин, который 14 января 2021 года спас из горящего общежития 30 человек.
Участковый вызвал на место происшествия пожарных и скорую помощь, после чего проник в горящее здание, забравшись по трубе теплотрассы на второй этаж, и приступил к эвакуации людей — искал в задымленных коридорах и комнатах жильцов и направлял их на пожарную лестницу.
Мальчика и девочку, которые находились в общежитии без родителей, Курташкин вынес к лестнице.
На пятом этаже задымление было настолько сильным, что полицейскому пришлось действовать вслепую. Он шел на крики о помощи, искал пострадавших и помогал им выйти на балкон пожарного выхода.
Одна из эвакуированных женщин вспомнила, что в соседней комнате должны находиться две сестры, родителей которых не было дома. Участковый вернулся на пятый этаж, нашел детей и вывел их к выходу.
После прибытия пожарных и медиков полицейский совместно с работниками специализированных служб продолжил эвакуацию жильцов горящего общежития.