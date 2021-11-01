Киев, , 18:42 — REGNUM Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель удостоила встречи президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 1 ноября написал украинский президент на своей странице в Twitter.

По его словам, в ходе встречи на полях конференции ООН в Глазго по изменению климата COP26 Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе, а также энергетический кризис в Европе и перспективы его преодоления.

«Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии», — написал Зеленский.

Германская сторона никак не комментирует эту информацию.

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