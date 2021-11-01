Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM Количество активно больных COVID-19 в Петербурге продолжает увеличиваться и в настоящее время превышает 44 тыс. человек. Об этом 1 ноября в своем радиообращении к горожанам сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он призвал как можно скорее сделать прививку от инфекции тех, кто еще сомневается.

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

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Беглов отметил, что ситуация с коронавирусом остаётся непростой, поэтому правительство города продолжает вводить меры дополнительного регулирования.

«С 8 ноября предприятия и организации смогут работать только до 23 часов, в том числе в сфере общественного питания, индустрии отдыха и развлечений, — напомнил глава региона. — Невакцинированным петербуржцам старше 60 лет рекомендовано после 8 ноября сократить социальные контакты».

По словам губернатора, после 8 ноября обязательным приложением к справке с медотводом от вакцинации станет отрицательный результат ПЦР-теста. Но главное — побудить людей вакцинироваться.

«Наша цель на нерабочую неделю — использовать время на то, чтобы как можно больше людей в Петербурге привились от коронавируса. Для этого созданы все условия. В городе достаточный запас вакцины, работает 175 прививочных пунктов и выездные бригады в 45 мобильных пунктах. Вакцина в среднем в 15 раз снижает риск тяжелого течения болезни. Каждый, кто не делает прививку и попадает с ковидом в больницу, отнимает койки у тех, кто ждет плановую медицинскую помощь. Эти люди рискуют не только своей, но и чужой жизнью и чужим здоровьем», — сказал Беглов.

Губернатор вновь призвал горожан проявить сознательность и привиться от COVID-19, используя режим нерабочих дней.

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