Москва, 1 ноября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак решила улететь «туда, где карантина решительно нет». Об этом она рассказала в личном Instagram-аккаунте 1 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Ксения Собчак на встрече со своими сторонниками в Санкт-Петербурге

https://www.instagram.com/p/CVuAw17IPDd/

Журналистка объяснила, что не понимает, почему «с такими жуткими цифрами заболевания» рестораны закрыты, а метро — нет. «Сидеть на карантине я решительно не хочу. Почему я должна страдать из-за несознательных граждан и Бероева, из-за которых мы не можем выработать коллективный иммунитет?» — негодует Собчак.

Ранее Ксения Собчак взяла интервью у рэпера Моргенштерна, после которого общественность раскритиковала артиста. Моргенштерн рассказал журналистке, что не понимает, почему «тратят миллионы» на празднование Дня Победы.