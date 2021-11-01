Вашингтон, , 18:34 — REGNUM Верховный суд США 1 ноября отказал общественности в праве ознакамливаться с решениями, принятыми секретным судом FISA, который дает зеленый свет правительственным запросам о слежке, сообщает Reuters.

Огюст Роден. Эскиз для «Секрета». 1910

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) ранее попросил предоставить доступ к решениям суда по надзору за внешней разведкой (FISA) США до 2015 года. Данная информация касается «глобальной войны с терроризмом», которую начала администрация экс-президента Джорджа Буша-младшего после терактов 11 сентября 2001 года.

Напомним, что название суда FISA берет свое название от закона о надзоре за внешней разведкой от 1978 года.

Ранее технологический гигант Microsoft и еще 34 медиа-организации ранее поддержали усилия ACLU. При этом суд FISA в прошлом одобрял правительственные запросы на информацию, которой располагает Microsoft.