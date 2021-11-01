София, 1 ноября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. В связи с обострением пандемии коронавируса COVID-19 на Балканах власти Болгарии не исключают вероятности введения на территории страны общенационального локдауна. Об этом 1 ноября со ссылкой на болгарского министра здравоохранения Стойчо Кацарова сообщила софийская газета «Дума».

Сdc.gov Коронавирус

По словам Кацарова, подобная изоляция является крайней мерой, однако она будет необходимой в том случае, если число заболевших COVID-19 граждан вырастет в несколько раз.

«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить закрытия нашего государства от внешнего мира, но станем исходить исключительно из требований времени», — резюмировал, в частности, он.

В то же время министр подчеркнул, что локдаун не решит всех проблем распространения пандемии.

«Болгария столкнулась с самой тяжелой волной заболевания: число инфицированных лиц растет в геометрической прогрессии. Наша задача — создать оптимальные условия для борьбы с коронавирусом, не прибегая к экстремальным методам», — сказал Кацаров.

Напомним, по состоянию на 1 ноября количество жителей Болгарии, заболевших коронавирусом COVID-19, составило 602 тысячи человек. Из них скончались 23 999 пациентов.