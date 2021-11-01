Белград, , 18:27 — REGNUM В Сербии, по последним данным, выросло количество депозитов в банках, а также суммы сбережений граждан.

Евро Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

Данные Национального банка Сербии показывают, что в банках на сумму от 10 до 50 тысяч евро находятся депозиты более 260 000 граждан и число их постоянно растет.

За последние 9 лет сбережения в динарах увеличились почти в 6 раз и в середине текущего года достигли в общей сложности 99 миллиардов динаров. За тот же период сбережения в иностранной валюте увеличились с 8 до 12 миллиардов евро.

Национальный банк Сербии сообщает, что средняя сумма сбережений в динарах за последние несколько лет росла и с июля этого года составила чуть более 91 000 динаров. С другой стороны, средняя сумма сбережений в иностранной валюте на один депозит в настоящее время составляет чуть более 2540 евро.