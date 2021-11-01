Москва, 1 ноября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Инициатива главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о введении геномной регистрации приезжающих в Россию мигрантов является востребованной мерой. Об этом 1 ноября заявил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Общественный деятель отметил, что Бастрыкин много общается с простыми людьми, и это приводит к тому, что он фактически высказывает мнение не только экспертного сообщества, но и народа.

«Я считаю инициативу Александра Бастрыкина абсолютно правильной. Это позволит быстрее и эффективней раскрывать преступления, совершенные мигрантами. Да и они лишний раз подумают, прежде чем эти преступления совершать. То есть, это еще несет большую профилактическую пользу», — сказал Цветков.

Сама инициатива направлена на реализацию принципа неотвратимости наказания и предотвращению преступлений, убежден глава «Сильной России». Четкий и ясный порядок учета и геномная регистрация людей, приезжающих в Россию на заработки, позволили бы существенно снизить число криминальных элементов в их среде, и быстрее выявлять тех, кто уже имел проблемы с законом.

«Такая процедура позволит отсекать потенциальных преступников практически «на подходе». Надо как можно скорее навести порядок в миграционном законодательстве и принять самые эффективные меры для того, чтобы обезопасить граждан нашей страны от преступлений со стороны мигрантов. Отдельно стоит отметить, что добропорядочным мигрантам данные изменения совершенно не навредят», — убежден Цветков.