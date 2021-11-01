Москва, 1 ноября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В составе ВМФ России к 2027 году будет не менее 70% новых систем вооружения, а с 2017 года российский флот получил 49 новых кораблей и катеров, сообщил 1 ноября президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ВПК.

Kremlin.ru День Военно-морского флота

По его словам, уровень оснащенности Военно-морского флота новыми вооружениями к 2027 году должен превысить 70%.

«За последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, девять передовых ракетных комплексов, 10 летательных аппаратов. Последовательно выполняется программа модернизации флота. В целом, к 2027 году уровень его оснащенности современными образцами вооружения должен превысить 70%», — сказал Владимир Путин.

При этом глава российского государства рассказал, что завершается создание корабельных ударных группировок для действий в ближней морской зоне, а также начато наращивание числа боевых кораблей дальней морской и океанской зон.

«Сейчас их строится и модернизируется более 30, в том числе нового класса», — сказал президент России.

Кроме того, Путин подчеркнул, что модернизация военного флота имеет принципиальное стратегическое значение для России.