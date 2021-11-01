Ижевск, 1 ноября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Верховный суд Удмуртии оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Ижевска, который в июне текущего года предписал запретить деятельность собственников помещений торгово-офисного центра по эксплуатации здания в связи с опасностью причинения вреда в будущем. Речь идет о реконструируемом ТЦ на улице Максима Горького, 79 в Ижевске, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Торговый центр

Установлено, что здание центра не введено в установленном законом порядке в эксплуатацию, при этом помещения в нем сдаются в аренду. В ходе проверки здесь была выявлена масса нарушений требований пожарной безопасности, а также строительных норм и правил. Суд постановил, что торговый центр устранить нарушения в сфере пожарной безопасности и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. До устранения нарушений деятельность запрещена.

Отметим, по указанному адресу в Ижевске расположен торгово-офисный центр «Сайгас».

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Октябрьского района Ижевска обратилась в суд с требованием закрыть здание в июне текущего года. На тот момент работа велась в здании, где еще не была закончена реконструкция, при этом помещения сдавались в аренду.