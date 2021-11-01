Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Исполнитель Абель Тесфайе (известен как The Weeknd) предстал в образе Дона Корлеоне из фильма «Крёстный отец». Артист поделился фотографиями празднования Хэллоуина в личном Instagram-аккаунте 1 ноября.

The Weeknd (Абель Тесфайе) Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CVuBkc4LHVA/

Пользователи Сети оценили образ The Weeknd. Некоторые даже не узнали артиста, так как он с помощью грима высветлил кожу и добавил морщин.

«Стоп, это ты? Что за черт?» — спрашивает Caprisfilms.

«Он выиграл этот Хэллоуин», — считает пользователь ham1001dy.

«Ты собираешься сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться?» — вспомнил фразу из фильма пользователь shresth.jain._.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, The Weeknd стал послом доброй воли продовольственной программы ООН. «…я с энтузиазмом отношусь к решению проблемы голода в мире и помощи нуждающимся», — рассказал певец.

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