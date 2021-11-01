Рига, , 18:13 — REGNUM Муниципальное предприятие столицы Латвии Rigas namu parvaldnieks (RNP) отстранит от выполнения обязанностей 250 сотрудников без сохранения заработной платы. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на руководство предприятия, специализирующегося на уборке городских территорий.

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Под увольнение попадет примерно 10% работников, сообщил глава RNP Роналд Нейманис. Решение связано с тем, что от работников публичного сектора требуется обязательная ковид-прививка, однако часть работников отказывается это делать. На место отстраненных сотрудников будут искать новых.

В RNP подчеркнули, что поощряют вакцинацию среди сотрудников, обеспечивая выездные прививки. В данный момент фирма оценивает перспективу нанимать только привитых, а также ищет возможности предоставлять услуги так, чтобы как можно меньше ощущалась нехватка кадров.

В этой связи Rigas namu parvaldnieks предупреждает горожан о возможных перебоях с оказанием услуг, так как среди таких отстраненных высока доля дворников и уборщиков. На доступность услуг негативно влияет и то, что одни работники болеют, а другие вынуждены соблюдать карантин из-за контакта с инфицированными.

«С учетом того, что часть наших услуг оказывать можно только очно, безопасность — приоритет, поэтому факт вакцинации будут принимать во внимание и при выборе новых работников», — отметил Нейманис.