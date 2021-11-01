Берлин, 1 ноября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Водитель автомобиля, 29 октября сбившего группу детей в немецком городе Витценхаузен, по всей вероятности, действовал намеренно, сообщает 1 ноября агентство DPA со ссылкой на источники в полиции.

Erich Ferdinand Террор

По данным правоохранителей, в одном из городов земли Гессен автомобиль протаранил группу детей. В результате погибла одна девочка, еще двое детей получили серьезные травмы.

Ведётся следствие.