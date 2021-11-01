Лангепас, Югра, , 18:10 — REGNUM В Лангепасе (ХМАО) 1 ноября 2021 года состоялась инаугурация нового главы города. Им стал бывший заместитель главы Сургута Сергей Горобченко, сообщается на сайте муниципалитета.

Сергей Горобченко Пресс-служба горадминистрации Лангепаса

Все 20 депутатов думы Лангепаса проголосовали за кандидатуру 43-летнего Сергея Горобченко. Новый мэр Лангепаса начал службу в прокуратуре ХМАО с 2003 года, а с 2010 года стал прокурором города.

В апреле 2021 года он стал заместителем главы города по вопросам безопасности. С ноября 2021 года — возглавил Лангепас.