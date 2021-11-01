Москва, , 18:07 — REGNUM Ряд государств уже начал размещение систем вооружения в космосе и составляют планы военных действий в космическом пространстве, заявил 1 ноября заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Война в космосе Цитата из к/ф «Звёздный десант». Реж. Пол Верховен. 2008. США

Об этом он сообщил, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

«Ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на Земле, а также планирует ведение боевых действий в космическом пространстве», — сказал российский дипломат.

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