Москва, 1 ноября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Ряд государств уже начал размещение систем вооружения в космосе и составляют планы военных действий в космическом пространстве, заявил 1 ноября заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Цитата из к/ф «Звёздный десант». Реж. Пол Верховен. 2008. США Война в космосе

Об этом он сообщил, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

«Ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на Земле, а также планирует ведение боевых действий в космическом пространстве», — сказал российский дипломат.