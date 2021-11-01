Подгорица, , 18:06 — REGNUM В Черногории 56,3 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 53,2 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

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Первую дозу вакцины получили 257 518 человек или 41,5 процента, а вторую — 243 438 человек или 39,3 процента от общей численности населения.

В Черногории 75 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 122 человека прошли ревакцинацию.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая 2021 года.