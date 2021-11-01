Кострома, , 18:55 — REGNUM В Костромской области задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в посредничестве во взяточничестве между директором коммерческой организации и одним из руководителей подразделения управления по вопросам миграции МВД региона. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Кадры задержания Пресс-служба ФСБ по Костромской области

По версии следствия в октябре 2021 года подозреваемый предложил знакомому директору предприятия, где ранее прошла проверка миграционного законодательства, содействие в передаче вятки в сумме 800 тысяч рублей должностному лицу. 28 октября 2021 года посредника задержали, при нём была обнаружена сумма, равная 50% взятки — 400 тысячам рублей.

В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело, максимальная санкция которого предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Постановлением Свердловского районного суда подозреваемый заключен под стражу.

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