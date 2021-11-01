Санкт-Петербург, 1 ноября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, расположенном на юге Санкт-Петербурга, произошло задымление из-за поломки инструмента у рабочих. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

Jan-Peter Palmunen Дым

Ранее ряд СМИ распространили сведения об эвакуации клиники НИИ, принимающей людей с травмами, ожогами и заболеваниями. Но в комздраве это отрицают.

«На место были вызваны пожарные, однако эвакуация пациентов не потребовалась. Институт работает в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.