Дзержинский район, Калужская область, 1 ноября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Для расчистки реки Сечны оздоровлении водной среды планируется убрать до 50 см иловых донных отложений и поваленные деревья, замедляющих течение в окрестностях деревни Камельгино Дзержинского района Калужской области. Об этом 1 ноября шла речь на выездном совещании регионального министра природных ресурсов и экологии Владимира Жипа и главы администрации муниципалитета Егора Виркова.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Река Сечна в Дзержинском районе Калужской области

Глубина обмелевшей реки Сечны в июле 2021 года местами не превышала 50 см, что приводило к её заболачиванию. Подход к берегам был практически невозможен из-за поваленных деревьев и кустарников. В августе были начаты работы, цель которых — улучшение экологического состояния восьми километров реки. Реализация проекта будет проходить в несколько этапов, а его окончание предусмотрено в 2024 году. Кроме того, берега будут очищены от упавших веток и сломанных деревьев. Результатом этой работы станет снижение угрозы подтопления близлежащих построек и восстановление способности реки к самоочищению из-за увеличения скорости течения.

На данный момент в соответствии с планом русло и берега проверены на наличие взрывоопасных предметов, установлены 84 промерных створа, с помощью которых будет осуществляться контроль изменения поперечного сечения реки. Завершено устройство временных дорог и площадок для складирования и обезвоживания грунта, от которого очищается дно данного участка реки. Подрядчик уже приступил к вывозу донных отложений с участка 1,3 км.