София, , 18:03 — REGNUM Официальная София гарантирует своевременную поставку в клиники, больницы и фельдшерские пункты по всей Болгарии крупных партий медицинского кислорода и обеспечение запасов этого препарата на неделю для каждого учреждения. Об этом 1 ноября заявили представители Министерства здравоохранения Республики Болгария, передает Болгарское национальное радио.

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Согласно официальной информации, решение о бесперебойной поставке подобных медикаментов было достигнуто в ходе переговоров членов правительства РБ с руководством крупнейших компаний-производителей медицинского кислорода.

«Государство выделит дополнительные средства на финансирование соответствующих проектов, кислород будет доставлен туда, где в нем ощущается наибольшая потребность, — говорится в обнародованном 1 ноября заявлении болгарского Минздрава. — В ближайшее время никаких перебоев с указанными препаратами не будет».

Напомним, ранее исполнительный директор крупнейшего в Болгарии предприятия-производителя лекарств Марин Димитров заявлял, что запасов имеющихся на балансе болгарских клинических центров и больниц медицинского кислорода хватит лишь до 4 ноября нынешнего года. В новых условиях София не исключила возможности экспорта медикамента в Румынию и Северную Македонию.