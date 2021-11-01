Подгорица, , 18:01 — REGNUM Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович встретила в аропорту Подгорицы груз в 40 тысяч доз вакцины Pfizer, который является пожертвованием Польши.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ценный и очень важный подарок в виде 40 000 доз вакцины Pfizer является еще одним выражением взаимного доверия и солидарности Польши с Черногорией, чья самоотверженная и полная поддержка была выражена на пути нашей страны в Европейский Союз», — сказала она.

Министр здравоохранения выразила особую благодарность послу Польши в Черногории Артуру Дмоховски, а также правительству Польши за ценное пожертвование.