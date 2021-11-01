Москва, , 18:01 — REGNUM В России более 58,5 миллиона человек привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 1 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня первым компонентом привиты уже более 58,5 миллиона человек», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Минздрава также сообщил, что принимаемые меры позволили увеличить темпы вакцинации населения. По его словам, прививки от коронавируса в России делают уже более 650 тысяч человек ежедневно.

Министр подчеркнул, что это не создаёт никаких сложностей для системы здравоохранения, которая на сегодняшний день готова проводить вакцинацию до миллиона человек в сутки.

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