Вашингтон, 1 ноября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Американский авиаперевозчик American Airlines в очередной раз массово отменил рейсы, сообщает 1 ноября USA Today.

Prayitno American Airlines

По состоянию на 10 часов утра по восточному времени 1 ноября авиакомпания отменила 301 рейс, что составляет 10% от расписания, а также задержала примерно 200 рейсов, согласно данным системы отслеживания полетов FlightAware.

В результате общее количество отмененных рейсов авиакомпании с 29 октября по 1 ноября превысило 2 200.

Представители American Airlines сослались на плохую погоду в крупном аэропорту Далласа и нехватку рабочей силы. Отметим, что 31 октября авиакомпания отменила более 1 тыс. рейсов. Еще 400 рейсов в этот день были задержаны.

Главный операционный директор компании Дэвид Сеймур указал, что проблемы начались в конце прошлой недели из-за сильных ветров в Далласе, что привело к сокращению взлетно-посадочных полос в международном аэропорту с пяти до двух. Сеймур добавил, что American Airlines отменила рейсы, чтобы восстановить работу.

Напомним, что ранее ассоциация Airlines for America, объединяющая несколько американских авиаперевозчиков, обратилась в Госдепартамент США с просьбой «обеспечить их право на пролет» над воздушным пространством России.