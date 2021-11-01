Москва, 1 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин стал гостем проекта «Прожарка» на телеканале «ТНТ 4». Запись выпуска с его участием доступна с 1 ноября на YouTube-канале вещателя.

Скриншот с YouTube Даня Милохин

По правилам шоу несколько комиков жёстко шутят над гостем, после чего приглашённая звезда острит в ответ. Юмористы делали упор на шутки о том, что Милохин не самый эрудированный блогер, а также об отсутствии у него родителей и воспитании в детдоме.

В конце программы блогер напомнил комикам, что они, в отличие от него, малоизвестные. «Я правда не знаком с вами. Давайте так и оставим», — предложил Милохин.

Ранее Даня Милохин принял участие в премии «МУЗ-ТВ» — для мероприятия он надел на себя половину от женского платья и половину от мужского костюма. В октябре 2021 года в отношении телеканала был составлен протокол по статье о гей-пропаганде за трансляцию премии в дневное время.