Киев, 1 ноября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Украинские силовики задержали депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илью Киву, сообщает 1 ноября украинский интернет-портал «Сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Илья Кива задержан сотрудниками правоохранительных органов на Столичном шоссе в Киеве», — уточняет издание.

Депутату намерены вручить «сообщение о подозрении», какие-либо иные подробности не раскрываются.

Ранее сообщалось, что прокуратура Украины возбудила в отношении скандально известного депутата Кивы уголовное дело по статье о государственной измене. Поводом стало его поздравление с днем рождения, адресованное президенту России Владимиру Путину и опубликованное Кивой в соцсетях.

Кроме того, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова ранее заявила об открытии дела против Кивы за празднование со стрельбой годовщины ликвидации одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры.

Напомним, ранее Кива являлся одним из активных участников военной карательной операции Украины против народа Донбасса.