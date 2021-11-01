Турин, Италия, 1 ноября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Сегодня, 1 ноября, игроки, тренерский штаб и персонал санкт-петербургского «Зенита» прибыли в Турин (Италия) на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 с «Ювентусом».

Логотип Ювентуса

«Ювентус» сыграет с «Зенитом» 2 ноября. Встреча пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Последний матч «Зенита» с «Ювентусом» завершился минимальным поражением «сине-бело-голубых» со счетом 0:1. При этом по статистике команда из Санкт-Петербурга не уступала итальянскому гранду. Единственный мяч на 86-й минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной Швеции Деян Кулушевски после передачи Маттиа Де Шильо.

После трех туров «Зенит», одержав лишь одну победу над «Мальме» со счетом 4:0, с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H.