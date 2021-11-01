Тюмень, 1 ноября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В Тюменскую область придут морозы. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Мороз

Синоптики сообщают, что 2 ноября 2021 года температура атмосферного воздуха ночью опустится до — 11.-16 градусов по Цельсию. При прояснении возможно понижение до — 21. Днём ожидается — 7.-12 градусов.

В течение дня прогнозируется переменная облачность, без осадков. Местами гололёд.

Спасатели рекомендуют тюменцам и гостям области быть внимательными на дорогах, по возможности воздержаться от дальних поездок, надевать обувь и одежду, соответствующую погодным условиям.