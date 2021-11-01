Москва, , 17:45 — REGNUM Режим нерабочих дней и ограничительные меры помогли улучшить ситуацию с распространением коронавируса в России. Об этом заявил 1 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«Период дополнительных выходных дней, ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию. Это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнёт снижаться», — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания призвала не ждать немедленного эффекта от принятых ограничительных мер. По её словам, для снижения темпов распространения вируса потребуется время — не менее одного инкубационного периода.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородская область первой объявила о продлении нерабочих дней