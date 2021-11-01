Гори, Грузия, , 17:52 — REGNUM Глава оппозиционного грузинского телеканала «Мтавари архи» и по совместительству защитник Михаила Саакашвили Ника Гварамия 1 ноября выразил опасение, что Саакашвили может похитить «осетинский спецназ», сообщает tabula.ge.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

Гварамия заявил, что грузинские власти намерены перевести Саакашвили в госпиталь города Гори.

«У нас также есть информация о том, что может планироваться похищение Саакашвили из горийского госпиталя так называемым осетинским спецназом. Есть специализированная клиника, куда доставляют по состоянию здоровья. И доставьте его туда, не делайте исключений в отношении Саакашвили», — сказал Гварамия журналистам после выхода из 12-го пенитенциарного учреждения города Рустави, где он провёл встречу с Саакашвили.

Пенитенциарная служба Грузии оперативно отреагировала на обвинения Гварамия, заявив, что не планировала переводить Саакашвили в горийский госпиталь и призвала всех воздержаться от распространения непроверенной информации и введения общественности в заблуждение.

Напомним, что Михаил Саакашвили после нелегального проникновения на территорию Грузии 1 октября был арестован и помещён в тюрьму города Рустави.