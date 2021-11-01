Рязань, 1 ноября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Более 50 граммов растительного наркотика обнаружены в автомобиле младшего инспектора рязанской исправительной колонии №5 при проведении оперативно-розыскных мероприятий, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе регионального УФСИН.

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Подозреваемого задержали в октябре в городе Кимовск Тульской области. При досмотре его автомобиля оперативники изъяли четыре полимерных свёртка с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что в них находилось 50,9 граммов марихуаны. По данным оперативников, инспектор за денежное вознаграждение должен был пронести запрещённое вещество на охраняемую территорию учреждения и передать осуждённому.

В отношении сотрудника колонии возбуждено уголовное дело.