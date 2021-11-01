Буяновац, , 18:12 — REGNUM Выделение двух миллионов евро из бюджета сепаратистского Косово на нужды трех муниципалитетов в Рашской области на юге центральной Сербии показывает, что «Косово уже рассматривает этот регион в качестве приоритета». Об этом заявил депутат муниципального парламента Буяноваца Невзад Лютфиу.

Медведжа, Буяновац и Прешево VoyaSS

По его словам, политические лидеры так называемой Прешевской долины (албанское название географической области, которая охватывает в том числе муниципалитеты Прешево, Медведжа и Буяновац — ИА REGNUM) еще с начала 2000-х годов призывают к тому, чтобы сепаратистское правительство в Приштине оказало им прямую поддержку.

«Я верю, что это наконец-то происходит. Это новый подход Косово в Прешево. Мы знаем, что главный столп государства — это его бюджет. Теперь «Прешевская долина» становится ключевой для Косово. Благодаря такому подходу будет проще сохранить национальное ядро на этой албанской территории», — сообщил Лютфиу изданию «Клан Косово».

По словам депутата парламента сербского муниципалитета Буяновац, многие жители Рашской области старше 40 лет уезжают за границу, и поэтому финансовая помощь сепаратистского правительства в Приштине остановит дальнейшую эмиграцию.

Напомним, что в 1999—2001 гг. на территории муниципалитетов Прешево и Буяновац албанская террористическая организация «Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца» вела боевые действия против сербских сил безопасности.