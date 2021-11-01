Москва, 1 ноября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Главам регионов необходимо оперативно решать вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией, заявил 1 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Обращаюсь ко всем главам регионов. Я прошу вас лично следить за ситуацией и оперативно решать все вопросы. Прошу самым серьёзным образом отнестись к обеспечению ограничительных мер, строго контролировать их соблюдение, сделать всё необходимое для оказания своевременной и качественной медицинской помощи гражданам», — сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по противодействию COVID-19.

Глава правительства отметил, что нужные лекарства должны быть как у пациентов стационаров, так и получающих амбулаторную помощь.

«Всё финансирование вам доведено. Все поручения даны. Прошу чётко это исполнять», — поручил премьер-министр.

Он также попросил граждан России с пониманием отнестись к нерабочим дням.