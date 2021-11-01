Ташкент, , 17:35 — REGNUM В Узбекистане бензин вновь стал лидером по росту цен за месяц в категории транспорта, топливо подорожало в среднем на 13,5%. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана.

«Это самый ощутимый прирост цен за один месяц в течение двух последних лет», — отмечает Госкомстат.

Бензин также занимает ведущую позицию по росту цен как за январь-октябрь 2021 года (в 1,5 раз), так и в годовом выражении (в 1,6 раз).

Газ пропан, которым заправляются автомобилисты, за эти же периоды подорожал чуть менее значительно (с начала года на 27,5%, к октябрю 2020 года — на 29%).