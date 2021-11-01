Техас, США, , 17:37 — REGNUM Верховный суд США 1 ноября начал рассматривать иски против техасского запрета на аборты. Борьба за отмену закона отражает один из самых ожесточенных культурных конфликтов в США, сообщает Reuters.

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Тема абортов заняла видное место в повестке дня суда в 2021 году после того, как судьи согласились рассмотреть иск о запрете абортов в штате Миссисипи. Адвокаты штата обратились в суд с просьбой отменить закон Roe v. Wade от 1973 года, который дает конституционное право на прерывание беременности.

Закон об абортах был принят в Техасе в сентябре, но позже его попытались оспорить представители медицинских клиник. Они подали иск в Верховный суд, который в последствии был отклонен. Позже был отправлен новый иск и сам президент США Джо Байден призвал Верховный суд отменить техасский закон.

Напомним, что данный закон запрещает аборты после обнаружения сердечной деятельности, обычно это происходит на сроке около шести недель и до того, как некоторые женщины узнают о своей беременности.

С тех пор, как закон вступил в силу в начале сентября, техасские женщины начали обращаться в клиники в соседних штатах. Среди них есть пациентки в возрасте 12 лет. Отметим, что закон не делает исключений в случаях изнасилования или инцеста.