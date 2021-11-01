Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM В Ленинградской области привилось от коронавирусной инфекции более 680 тыс. человек, в том числе 2,9 тыс. — за прошедшие сутки. Об этом 1 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцина Permkrai.ru

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В Ленинградскую область с начала массовой вакцинации был поставлен 908 861 комплект вакцины. На данный момент всего привилось 687 923 человека, в том числе 38 116 человек прошли повторную вакцинацию (ревакцинацию).

«Полностью привиты 619 248 человек, — уточнил собеседник агентства. — В предыдущие сутки привито 2989 человек, в том числе 102 человека закончили вакцинацию».

Напомним в Ленобласти проживают более 1,9 млн человек.

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