Москва, 1 ноября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. 1 ноября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не имеет никакого мнения по поводу возможного проведения чемпионатов мира каждые два года: «Честно говоря, у меня нет никакого мнения по этому поводу», — цитирует Карпина издание «Спорт-Экспресс».

Светлана Бекетова Валерий Карпин

Реформа о регулярности проведения чемпионатов мира была предложена летом 2021 года Федерацией футбола Саудовской Аравии. Эту реформу поддержали 166 национальные федерации, 22 выступили против.

Действующим победителем мундиаля является сборная Франции, которая в финале 2018 года одержала уверенную победу над сборной Хорватии со счетом 4:2.

11 и 14 ноября сборная России по футболу сыграет со сборными Кипра и Хорватии соответственны. Игры пройдут в рамках заключительных туров отборочного турнира к чемпионату мира 2022, который пройдет в Катаре.