Тимашевский район, Краснодарский край, , 17:31 — REGNUM Проверку данных о ненадлежащей работе Бюро судебно-медицинской экспертизы начала прокуратура после скандального инцидента с телом умершей женщины у администрации Тимашевского района Краснодарского края. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Морг Med-instrukcia.ru

Как предварительно установлено, 30 октября предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, на основании направления участкового Калининского отдела полиции привез в морг Тимашевского района тело умершей гражданки, 1957 г.р., для установления причины смерти. Но в морге принять тело отказались «на основании якобы отсутствия должностного лица, назначившего исследование, а также по причине выходного дня», уточнили в прокуратуре.

Утром 31 октября предприниматель привез умершую к администрации Тимашевского района. По данным прокуратуры, это было сделано без согласования с родственниками. После этого тело было доставлено в морг Тимашевской центральной районной больницы.

«В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка действиям Тимашевского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы, ситуации, связанной с направлением тела для исследования из Калининского района в Тимашевский район, а также решения вопроса о наличии в действиях лиц, оказывающих ритуальные услуги, признаков преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»)», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, видео с телом умершей женщины, снятое у администрации района, появилось в Сети накануне. По некоторым данным, в морге за прием тела потребовали плату в семь тысяч рублей.

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