Москва, 1 ноября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. На платформе «Другое дело», входящей в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», стартовало поощрение туристскими поездками в рамках проекта «Больше, чем путешествие» — государственной программой поощрения активной и талантливой молодежи. По итогам первой недели поощрения получат 590 участников платформы «Другое дело».

АНО «Россия — страна возможностей» Другое дело

Для получения поощрения в виде туристской поездки необходимо зарегистрироваться в мини-приложении ВКонтакте «Другое дело», присоединиться к еженедельному событию, например, «Погнали в Россию!», выполнять задания и копить баллы. Топ самых активных участников получает туристские поездки.

Итоги события подводят каждую неделю до 21 ноября, всего будет вручено 11 тысяч поездок. Участники сами смогут выбрать тематику тура, в который они отправятся. Это более 250 поездок по России по 12 тематическим направлениям.

Платформа «Другое дело» была запущена в июне 2021 года. К ней уже присоединились 67 партнеров, среди которых министерства, некоммерческие организации и крупные компании, в том числе Сбер, «Ростелеком» и VK Group (ранее Mail Group). Участникам доступны более 200 заданий и 79 бонусов. За время существования проекта уже 107 тысяч участников выполнили хотя бы одно задание на платформе.

Проект «Больше, чем путешествие» создан для поощрения самых активных молодых людей со всей России, он нацелен познакомить активную молодёжь с уникальными достопримечательностями России. Проект предоставляет бесплатные путешествия для самых активных и неравнодушных людей по 12 тематическим направлениям. Программа «Больше, чем путешествие» доступна для участников платформ «Россия — страна возможностей» и «Другое дело», конкурсов «Твой Ход» и «Большая перемена», Российского общества «Знание». География поездок охватит все федеральные округа, участникам будут доступны на выбор не менее 250 различных маршрутов.

Организаторами проекта «Больше, чем путешествие» выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российским обществом «Знание». Всего программа «Больше, чем путешествие» подарит незабываемые впечатления почти 50 000 молодым людям со всей страны.