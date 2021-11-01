Старый Оскол, Белгородская область, 1 ноября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Четыре автомобиля получили значительные механические повреждения в микрорайоне Лесной Старого Оскола Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Водитель на «Ладе Приоре» около 05:00 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с припаркованными вдоль дороги Toyota Corolla, Ford Focus, Renault Logan и Peugeot 307. За рулём отечественной легковушки находился пьяный 32-летний мужчина. В результате ДТП никто не пострадал, а автомобили получили механические повреждения.

В отношении водителя составлены два административных материала.